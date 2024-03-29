Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

New Jeans Umumkan Comeback & Segera Tur Dunia, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |14:27 WIB
New Jeans Umumkan Comeback & Segera Tur Dunia, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Jumat (29/3/2024), umat Gereja Santo Nikodemus Paroki, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjalani kegiatan Jumat Agung sebagai bagian menuju Hari Raya Paskah.

Sejumlah umat gereja sudah berkumpul sejak Jumat pagi untuk mengikuti salah satu prosesi. Yakni visualisasi jalan salib, atau kisah sengsara Yesus kristus dalam peristiwa salib. Teatrikal ini menggambarkan kisah Yesus Kristus mulai dari dijatuhi hukuman mati hingga akhirnya di salib.

Hal ini untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus bagi umat, sekaligus menyampaikan pesan agar umat senantiasa menjalani kehidupan dengan kesabaran dan keikhlasan.

Selain berita tadi, juga ada informasi tentang New Jeans yang mengumumkan rencana comeback, fan meeting, dan tur dunia yang dijadwalkan mulai tahun ini hingga tahun depan. Hal ini diungkapkan Ador selaku agensi New Jeans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement