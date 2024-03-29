New Jeans Umumkan Comeback & Segera Tur Dunia, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Jumat (29/3/2024), umat Gereja Santo Nikodemus Paroki, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjalani kegiatan Jumat Agung sebagai bagian menuju Hari Raya Paskah.

Sejumlah umat gereja sudah berkumpul sejak Jumat pagi untuk mengikuti salah satu prosesi. Yakni visualisasi jalan salib, atau kisah sengsara Yesus kristus dalam peristiwa salib. Teatrikal ini menggambarkan kisah Yesus Kristus mulai dari dijatuhi hukuman mati hingga akhirnya di salib.

Hal ini untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus bagi umat, sekaligus menyampaikan pesan agar umat senantiasa menjalani kehidupan dengan kesabaran dan keikhlasan.

Selain berita tadi, juga ada informasi tentang New Jeans yang mengumumkan rencana comeback, fan meeting, dan tur dunia yang dijadwalkan mulai tahun ini hingga tahun depan. Hal ini diungkapkan Ador selaku agensi New Jeans.