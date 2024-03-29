Hary Tanoe: Selamat Memperingati Jumat Agung

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung bagi seluruh umat Kristen di Indonesia.

“Selamat memperingati Jumat Agung bagi seluruh umat Kristen di Indonesia,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Jumat (29/03/2024).

HT berharap berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan semua umat.

“Semoga keselamatan, damai, sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita,” imbuh HT.

(Angkasa Yudhistira)