HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Selamat Memperingati Jumat Agung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |14:48 WIB
Hary Tanoe: Selamat Memperingati Jumat Agung
Wafatnya Yesus Kristus (Foto : Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung bagi seluruh umat Kristen di Indonesia.

“Selamat memperingati Jumat Agung bagi seluruh umat Kristen di Indonesia,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Jumat (29/03/2024).

HT berharap berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan semua umat.

“Semoga keselamatan, damai, sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita,” imbuh HT.

(Angkasa Yudhistira)

      
