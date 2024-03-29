Advertisement
NEWS NASIONAL

Dirjen Imigrasi Silmy Karim: Total 126 Kantor Imigrasi Bisa Layani e-Paspor

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |14:49 WIB
Dirjen Imigrasi Silmy Karim: Total 126 Kantor Imigrasi Bisa Layani e-Paspor
JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, mengumumkan seluruh kantor imigrasi di Indonesia saat ini bisa melayani pembuatan paspor elektronik atau e-paspor.

Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (28/3/2024).

"Tahun 2023, Ditjen Imigrasi memperluas layanan e-paspor dari 52 kantor imigrasi menjadi 102 kantor imigrasi. Di awal 2024, seluruh kantor imigrasi di Indonesia, yakni 126 kantor, melayani e-paspor," kata Silmy.

Silmy menyebutkan, hal tersebut tidak lepas dari melonjaknya permohonan pembuatan e-paspor yang terjadi beberapa waktu ke belakang.

"Peningkatan permohonan e-paspor sebesar 138 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022," ujarnya.

Silmy pun menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan e-paspor mencapai 818.339 unit dan paspor nonelektronik mencapai 4.239.622.

"Selain kantor imigrasi, layanan e-paspor saat ini juga tersedia di 10 Perwakilan RI di luar negeri," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
