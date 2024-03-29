Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat ini Ada 30, Dirjen Imigrasi Bakal Tambah 50 Autogate di Bandara Ngurah Rai

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |15:00 WIB
Saat ini Ada 30, Dirjen Imigrasi Bakal Tambah 50 Autogate di Bandara Ngurah Rai
JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah memasang dan mengaktifkan 30 autogate di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Untuk saat ini, jumlah tersebut terpasang di terminal kedatangan internasional.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyatakan, pihaknya telah menyiapkan puluhan autogate yang akan kembali dioperasikan di terminal keberangkatan internasional bandara yang berada di Pulau Dewata itu.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pemasangan 20 unit autogate baru di Terminal Keberangkatan Intemasional Bandara Ngurah Rai," kata Silmy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/3/2024).

"Serta 30 unit autogate tambahan di Terminal Kedatangan Intenasional," sambungnya.

Silmy menjelaskan, dalam kurun waktu 1-26 Maret 2024, jumlah pelintas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang menggunakan autogate yakni 121.296 orang.

