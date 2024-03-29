Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla RI Bersama Tim SAR Gabungan Cari ABK Kapal Terjatuh di Kei Besar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |15:10 WIB
Bakamla RI Bersama Tim SAR Gabungan Cari ABK Kapal Terjatuh di Kei Besar
A
A
A

KEI BESAR - Bakamla RI yang tergabung dalam Tim SAR gabungan masih terus mencari korban kecelakaan 1 Anak Buah Kapal (ABK) KM Alistya Utama yang terjatuh ke laut di sekitar Perairan Tj. Weduar Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara, Jumat (29/03/2024)

Dalam pencarian hari ke-6, kecelakaan yang terjadi Sabtu (23/3) tersebut, Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan operasi pencarian ABK KM Alistya Utama dengan menyisir sekitar kapal mengalami kecelakaan.

Mulanya, Pos SAR Basarnas Tual mendapatkan laporan dari Masyarakat setempat, bahwa korban bernama Helmi Baktiar terjauh ke laut pada koordinat 06.12.645 S – 133.00.650 E. Mengetahui hal tersebut, Kepala Pos SAR Tual sesegera mungkin berkoordinasi dengan Bakamla RI Tual dan Polair Tual untuk membentuk Tim SAR Gabungan. Tak lama, tim tersebut langsung mempersiapkan alat dan menuju lokasi jatuhnya korban guna melakukan pencarian.

Hingga saat ini, berdasarkan laporan Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan (SPKKL) Bakamla RI Tual Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi., menyampaikan bahwa korban belum juga ditemukan, namun upaya proses pencarian masih terus berlanjut.

Operasi SAR Gabungan terdiri dari perwakilan personel Bakamla RI Tual, Tim Rescue SAR Tual, Polairud Tual, dan Polres Tual.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
nelayan Tim SAR bakamla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174533//ponpes_al_khoziny-bfFB_large.jpg
Update Insiden Ponpes Al Khoziny, Total 25 Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174356//tim_sar_di_ponpes_sidoarjo-4Bm7_large.jpg
Update Korban Ponpes Al-Khoziny: 14 Meninggal, 49 Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797//tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/470/3169551//pagar_besi_cilincing-rL3J_large.jpg
KCN Klaim Proyek Pagar Beton Cilincing Sah Secara Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168926//tanggul_laut-LAl4_large.jpg
Dinas SDA Sebut Tanggul di Cilincing Bukan Proyek Tanggul Laut, Punya Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement