Pekan Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta

JAKARTA - Humas katedral, Susyana Suwadie menyebut persiapan pekan suci Paskah sudah dipersiapkan sejak bulan Januari. Susyana menyebut Trihari Suci sudah dijalankan kemarin, Kamis 28 Maret 2024.

"Trihari suci kami juga sudah menjalankan sejak kemarin di hari kamis, kamis putih dan pada hari ini kita memasuki hari kedua yaitu Jumat Agung dimana ibadah Jumat Agung adalah peringatan Sengsara dan Wafat Kristus," ujar Susyana saat ditemui di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2024).

Dia menjabarkan, pelaksanaan ibadah Jumat Agung akan dibagi dalam tiga waktu yang berbeda. Ibadah pertama akan digelar pukul 12.00 WIB, lalu 15.00 WIB dan terakhir pukul 18.00 WIB.

Dia menambahkan, pelaksanaan Tri Suci Paskah akan berlangsung hingga hari Minggu. Untuk besok merupakan Sabtu Suci, sedangkan Minggu Paskah adalah Minggu kebangkitan kristus.

"Minggu paskah yang merupakan Minggu kebangkitan Kristus yang ada satu misa satu kali di pimpin oleh bapak Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo sebagai misa pontifikal di Pukul 08.30 WIB," katanya.

Sebagai informasi, perayaan Jumat Agung juga berbarengan dengan pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal yang letaknya saling berhadapan dengan Gereja Katedral.