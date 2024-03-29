Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |15:18 WIB
Pekan Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta
Suasana beribadah di Gereja Katedral (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Humas katedral, Susyana Suwadie menyebut persiapan pekan suci Paskah sudah dipersiapkan sejak bulan Januari. Susyana menyebut Trihari Suci sudah dijalankan kemarin, Kamis 28 Maret 2024.

"Trihari suci kami juga sudah menjalankan sejak kemarin di hari kamis, kamis putih dan pada hari ini kita memasuki hari kedua yaitu Jumat Agung dimana ibadah Jumat Agung adalah peringatan Sengsara dan Wafat Kristus," ujar Susyana saat ditemui di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2024).

Dia menjabarkan, pelaksanaan ibadah Jumat Agung akan dibagi dalam tiga waktu yang berbeda. Ibadah pertama akan digelar pukul 12.00 WIB, lalu 15.00 WIB dan terakhir pukul 18.00 WIB.

Dia menambahkan, pelaksanaan Tri Suci Paskah akan berlangsung hingga hari Minggu. Untuk besok merupakan Sabtu Suci, sedangkan Minggu Paskah adalah Minggu kebangkitan kristus.

"Minggu paskah yang merupakan Minggu kebangkitan Kristus yang ada satu misa satu kali di pimpin oleh bapak Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo sebagai misa pontifikal di Pukul 08.30 WIB," katanya.

Sebagai informasi, perayaan Jumat Agung juga berbarengan dengan pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal yang letaknya saling berhadapan dengan Gereja Katedral.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991623/ketika-umat-kristiani-di-iran-rayakan-paskah-secara-diam-diam-4944Tb2SeH.jpg
Ketika Umat Kristiani di Iran Rayakan Paskah Secara Diam Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990734/uskup-suharyo-politik-mesti-dibangun-dari-bawah-jangan-tiba-tiba-jadi-ketua-partai-7sZQy98h6w.jpg
Uskup Suharyo: Politik Mesti Dibangun dari Bawah, Jangan Tiba-Tiba Jadi Ketua Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990722/hari-paskah-uskup-agung-suharyo-ingatkan-bahaya-keserakahan-dan-singgung-korupsi-rp270-triliun-BTPfDwF4fr.jpg
Hari Paskah, Uskup Agung Suharyo Ingatkan Bahaya Keserakahan dan Singgung Korupsi Rp270 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990653/penumpang-commuter-line-di-hari-libur-paskah-2024-capai-1-6-juta-orang-tCVCqnQbOW.jpg
Penumpang Commuter Line di Hari Libur Paskah 2024 Capai 1,6 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/338/2990540/ratusan-jemaat-hadiri-kebaktian-paskah-di-gereja-katedral-sudah-daftar-online-HjIJ8YNHrI.jpg
Ratusan Jemaat Hadiri Kebaktian Paskah di Gereja Katedral, Sudah Daftar Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990525/selamat-hari-raya-paskah-jokowi-semoga-memberikan-kedamaian-dan-kebaikan-3eDvxv4KXS.jpg
Selamat Hari Raya Paskah, Jokowi: Semoga Memberikan Kedamaian dan Kebaikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement