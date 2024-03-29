Panglima TNI Pimpin Apel Pemberangkatan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina, Kirim Payung Udara

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin langsung pemberangkatan pengiriman bantuan kemanusian dari pemerintah Indonesia kepada Palestina, bertempat di Apron Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (29/3/2024).

Panglima TNI menyampaikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina merupakan tindak lanjut dari permintaan kebutuhan payung udara dari pemerintah Yordania kepada Kedubes RI di Yordania yang berinisiatif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan metode Air Drop.

Atas dasar tersebut, sambung Panglima TNI, Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini TNI, menanggapi positif permintaan pemerintah Yordania dengan mengirimkan bantuan Payung Udara Orang (PUO) dan Payung Udara Barang (PUB) dengan menggunakan pesawat Hercules C130 J TNI AU.

Misi bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto beserta 26 kru pesawat yang terdiri dari personel TNI dan perwakilan Kemenlu dan Kemhan ini membawa 900 Payung Utama Orang (PUO) dan 50 Set Peralatan LCLA (Low Cost Low Altitude) seberat 14 ton.

Turut mendampingi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana TNI Fadjar Prasetyo serta pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

(Angkasa Yudhistira)