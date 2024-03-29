BMKG: 360 Kali Rangkaian Gempa Mengguncang Bawean Jawa Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 360 kali rangkaian gempa terjadi mengguncang Bawean, Gresik, Jawa Timur, hingga Jumat (29/3/2024).

“Hingga hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 05.22 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 360 (Tiga ratus enam puluh ) aktivitas gempabumi,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan pagi ini juga diguncang gempa dirasakan di Bawean dengan kekuatan M4,8. Gempabumi ini merupakan bagian rangkaian gempabumi Laut Jawa M6,0 yang terjadi pada hari Jumat pukul 11:22:45 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempabumi terletak pada koordinat 5.86 LS, 112.52 BT, atau tepatnya berlokasi di Laut pada 127 km Timur Laut Tuban Jatim pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Laut Jawa," kata Daryono.

Berdasarkan hasil pemodelan peta guncangan (shakemap), gempabumi ini dirasakan di Bawean,Lamongan, Gresik, Tuban dengan skala intensitas II - III MMI (Bila siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah), Pati dan Rembang II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

(Khafid Mardiyansyah)