Prabowo-Gibran Sambangi Kantor DPP Partai Golkar

JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Jumat (29/3/2024).

Awalnya, Prabowo tiba di lokasi terlebih dahulu. Ketua Umum Partai Gerindra itu tiba di pelataran kantor Partai Golkar sekira pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan berpeci hitam.

Kedatangan Prabowo itu disambut langsung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato dan Menpora, Dito Ariotedjo yang mengenakan pakaian senada dengan Prabowo.

Ketiganya kemudian bergegas menuju ke lantai dua untuk mengikuti acara buka bersama dan peringatan nuzulul quran.

Tidak lama berselang, Gibran Rakabuming Raka menyusul Prabowo tiba di DPP Partai Golkar.

Pantauan di lokasi, Gibran berjalan ke lantai dua sekira pukul 17.25 WIB yang didampingi oleh Dito.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran nampak mengenakan batik yang kental dengan warna kecoklatan.

(Angkasa Yudhistira)