INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Tim Peliput Mudik 2024, Hary Tanoe : Hati-hati di Jalan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:14 WIB
JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melepas tim Mudik iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2024. Hary Tanoe berpesan kepada tim peliput agar selalu mementingkan keselamatan dan memberikan informasi terbaik bagi pemirsa.

“Bersama Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melepas tim liputan iNews Media Group. Melibatkan iNews TV, RCTI, MNCTV, GTV, channel-nya ada Sindonews TV, ada Okezone TV, IDX Channel dan semua portalnya,”ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Jumat (29/3/2024).

Hary Tanoe menjelaskan liputan mudik ini merupakan bagian dari CSR MNC Group. “Tujuannya supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang terjadi di lapangan, di jalan secara visual maupun secara pemberitaan,” paparnya.

Dia berpesan kepada tim peliput Mudik 2024 agar selalu mementingkan keselamatan. “Pesan saya kepada kawan-kawan semua yang meliput hati-hati di jalan. Saya terima kasih Anda semua menjalankan tugas dengan baik,”imbuhnya.

Hary juga menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. MNC Group secara maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

“Setiap tahun kita bekerja sama dengan pemerintah dan membantu peliputan mudik di mana mudik ini adalah hajatan yang sangat besar karena diperkirakan mencapai 193 juta orang," ujar Hary.

Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik. "Tentunya kita akan memaksimalkan peliputan-peliputan ini semoga semuanya berjalan dengan baik,” ujar Hary.

