HOME NEWS NASIONAL

Begini Suasana Jumat Agung di Gereja Immanuel Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |19:33 WIB
Begini Suasana Jumat Agung di Gereja Immanuel Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan Jumat Agung di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Jakarta berlangsung khidmat. Sejumlah jemaat mulai mendatangi gereja untuk melakukan ibadah.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto juga sempat meninjau jalannya ibadah Jumat Agung.

"Saudara-saudari jemaat Gereja Immanuel, hari ini kita merayakan Tri Hari Suci Paskah yang pada hari ini jatuh adalah kita memperingati Jumat Agung, dari rangkaian kegiatan Jumat Agung ini tidak terlepas dari kegiatan Kamis Putih, Sabtu Sunyi dan puncaknya nanti adalah Minggu Paskah," kata Hadi saat menyampaikan sambutan di dalam gereja usai prosesi perjamuan kudus, Jumat (29/3/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, para jemaat nampak khusyuk dalam beribadah. Hal ini, kata Hadi, menjadi salah satu fokus utama pemerintah, untuk menjamin jalannya ibadah umat beragama.

"Semoga pelaksanaan ibadah ini bisa terlaksana dengan aman tertib dan memberikan hikmah, kepada yang merayakan. Saya juga berharap juga bahwa umat Nasrani di seluruh Indonesia juga dapat melaksanakan ibadah dengan situasi yang kondusif dan diikuti dengan rasa aman damai dan khusyuk," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
