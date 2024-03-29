Tinjau Pelaksanaan Tri Hari Suci, Menko Polhukam Pastikan Keamanan Paskah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan kelancaran pelaksanaan paskah. Sehingga jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan khusuk.

Hal itu ia ungkap saat meninjau pelaksanaan Tri Hari Suci Paskah yang dimulai hari ini hingga Minggu Paskah pada 31 Maret 2024 mendatang.

"Kami juga sampaikan bahwa sistuasi saat ini juga terus masih terpantau sangat kondusif, aman, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah ini dengan khusyuk, demikian," kata Hadi di GPIB Immanuel, Jakarta, Jumat (29/3/2024).

BACA JUGA: Menko Polhukam Sebut Bakal Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Mahasiswa Korban TPPO di Jerman

Hadi menjelaskan, pengamanan sebelum Minggu Paskah dilakukan dengan dua cara, yakni terbuka dan tertutup.

"Keamanannya kita laksanakan Pengamanan baik terbuka maupun tertutup. Baik patroli di dunia maya juga kemudian pengamatan-pengamatan terhadap tempat-tempat yang mencurigakan," katanya.

"Patroli kita laksanakan di seluruh wilayah Indonesia sampai hari Minggu nanti," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)