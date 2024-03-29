Pekan Suci Paskah, Katedral Berharap Toleransi dengan Istiqlal Jadi Harapan Kerukunan Antar Umat

JAKARTA - Momentum pekan suci Paskah ini, Humas Katedral, Susyana Suwadie berharap toleransi yang diterapkan dengan pihak Masjid Istiqlal bisa dijadikan contoh kerukunan hidup beragama. Pada hari ini, kedua tempat ibadah itu saling menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Gereja katedral melangsungkan ibadah Jumat Agung sementara masjid Istiqlal melaksanakan salat Jumat. Bahkan saat pelaksanaan ibadah Jumat Agung, Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkirnya untuk para jemaat gereja Katedral.

"Ya semoga dengan hal ini toleransi antara Istiqlal dan katedral sama sama memang sebagai cagar budaya nasional itu bisa memberikan inspirasi kecil walaupun kecil bagi bangsa kita sendiri maupun bagi dunia," kata Susyana kepada wartawan di Gereja Katedral, Jum'at (29/3/2024).

Dia menjabarkan saat perayaan hari besar, masing-masing pihak saling bergotong royong membantu. Contoh saat perayaan Idul Adha, Gereja katedral membantu memberikan hewan kurban kepada pihak Masjid Istiqlal.

"Ya tentunya karena kedekatan lokasi kemudian interaksi karena kan itu setiap Natal, Paskah, kami di bantu selalu untuk diberikan lahan parkir, kemudian juga di Idul Adha atau Idul Fitri kita pun juga melakukan koordinasi, jadi memang adanya komunikasi dan juga adanya interaksi satu sama lain," katanya.

Kata Susyana pihaknya tidak pernah merasa terganggu dengan suara yang bersumber dari Masjid Istiqlal ketika sedang melaksanakan ibadah.