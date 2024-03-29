Bukber Bareng Prabowo-Gibran, Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah Kursi Menteri

JAKARTA - Pasangan Presiden-Wakil Presiden peraih suara terbanyak Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadiri buka puasa bersama yang digelar Partai Golkar, Jumat (29/3/2024).

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato menyatakan, dalam kesempatan tersebut belum ada pembicaraan tentang jatah kursi menteri.

"Kita belum bahas (jatah) kursi-kursi (menteri)," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat.

Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu kepastian kursi yang mereka dapat di DPR RI. Di luar proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Airlangga menyebutkan Partai Golkar mendapat 102 kursi DPR.