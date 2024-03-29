Update Longsor Bandung Barat: 7 Meninggal, 3 Masih dalam Pencarian di Cipongkor

JAKARTA - Tanah longsor yang terjadi di Kampung Joglo , Desa Sirnagalih dan Kampung Gintung Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 3 warga masih dalam pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menyebutkan bahwa di Kecamatan Cipongkor tercatat 7 orang meninggal dunia. "2 orang selamat dan 3 warga yang hingga kini masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (29/3/2024).

Upaya penanganan dan pencarian korban hilang dalam kejadian longsor Bandung Barat ini terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat beserta Tim SAR Gabungan yang berjumlah 589 personil, mereka pantang menyerah dalam melakukan proses pencarian korban meski terkendala oleh cuaca yang tidak bersahabat.

Peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat turut berdampak pada rumah warga yang rusak. Berdasarkan laporan yang berhasil dihimpun, wilayah Kecamatan Cipongkor terdapat 46 rumah rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, 47 rumah rusak berat dan 1 fasilitas pendidikan rusak berat.

"Sementara untuk wilayah Kecamatan Rongga tercatat 144 rumah rusak ringan, 47 rumah rusak sedang, 70 rumah rusak berat dan 47 Ha sawah terdampak," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)