Tempramen, Sopir Penyebab Kecelakaan di Tol Halim Menolak saat Didampingi Keluarga

JAKARTA - Polisi menyebut sopir yang masih di bawah umur penyebab kecelakaan di Gerbang Tol Halim memiliki sifat tempramen. Bahkan dia menolak untuk didampingi ketika keluarganya yang merupakan kakak hadir untuk mendampingi.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya masalah keluarga kami hubungi, kemarin kakaknya sudah datang. Memang perilaku anak ini agak temperamen, ditanya pun didampingi kakaknya tidak mau," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Jumat (29/3/2024).

Atas kondisi yang betul-betul membutuhkan pendampingan tersebut, pihak kepolisian memeriksakan kondisi kejiwaan sopir. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi psikologi anak tersebut.

"Kita masih akan panggil psikolog untuk lakukan pemeriksaan," jelasnya.

Pihak kepolisian saat ini telah melakukan koordinasi dengan Komis Perkindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan pendampingan serta Balai Permasyarakatan (Bapas) karena sopir tersebut masih berada di bawah umur.

"Di Bapas ini sendiri untuk sementara, karena tidak ada tempat, diserahkan ke kami kembali. Makanya untuk kami menjaga, tidak menahan, tapi menjaga titipan dari Bapas ke kita," bebernya.

(Khafid Mardiyansyah)