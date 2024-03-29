Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,4 Guncang Tuban Jatim

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:51 WIB
Gempa M3,4 Guncang Tuban Jatim
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur, pada Jumat (29/3/2024) sekira pukul 22.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.83 Lintang Selatan - 112.47 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 29-Mar-2024 22:22:48WIB, Lok:5.83LS, 112.47BT (128 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Tuban
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175200//cuaca_jabodetabek-yhYN_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175162//gempa-5SRy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,6 Guncang Papua Nugini, BMKG Imbau Masyarakat di Pesisir Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174941//cuaca-migj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Sebagian Jakarta Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement