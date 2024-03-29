Gempa M3,4 Guncang Tuban Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur, pada Jumat (29/3/2024) sekira pukul 22.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.83 Lintang Selatan - 112.47 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 29-Mar-2024 22:22:48WIB, Lok:5.83LS, 112.47BT (128 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)