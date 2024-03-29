Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tertabrak KRL di Cibinong, Dua Penumpang Selamat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |00:08 WIB
Mobil Tertabrak KRL di Cibinong, Dua Penumpang Selamat
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Insiden mobil tertabrak kereta rel listrik (KRL) terjadi di perlintasan Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor, Kamis (28/3/2024) malam.

Insiden itu diketahui dari sebuah postingan Instagram @bogor24update. Insiden itu terjadi tepat di perlintasan di depan Masjid Almagfirah.

"Info kecelakaan kereta di depan masjid almagfirah, RT 07 RW 13, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor, Kamis 28 Maret 2024," demikian keterangan unggahan tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi saat KRL dari arah Cibinong menuju Nambo hendak melintas. Namun, sebuah mobil hendak melintas perlintasan tersebut secara bersamaan.

Beruntungnya, dua penumpang mobil tersebut selamat. Namun, kedua penumoang itu mengalami luka ringan.

"Beruntung, dua orang yang ada di mobil selamat, dan hanya mengalami luka ringan, dan shok," tandasnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
