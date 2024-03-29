Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Unit Mobil Terbakar di Jalan Rasuna Said, Petugas Damkar Gerak Cepat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |03:04 WIB
Satu Unit Mobil Terbakar di Jalan Rasuna Said, Petugas Damkar Gerak Cepat
Mobil terbakar di Jalan Rasuna Said (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Insiden mobil terbakar dilaporkan terjadi di Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2024) malam.

Peristiwa itu diketahui setelah, Sudin Gulkarmat Kota Jakarta Selatan Sektor II Setiabudi menerima laporan insiden mobil terbakar.

Adapun mobil yang terbakar yakni Xenia dengan pelat Nomor B 2584 BYU. Setelah itu, 1 unit mobil pemadam langsung menuju lokasi sekitar pukul 23.23 WIB. Dari foto yang diterima MPI, nampak dua petugas pemadam tengah berupaya menjinakan si jago merah.

Pemadaman pun langsung dilakukan dan selesai sekitar pukul 24.00 WIB. Dari laporan yang didapat, tak disebutkan jumlah korban atas insiden tersebut.

(Awaludin)

      
