HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Paskah, Lalin Jalur Puncak Bogor Ramai Lancar

Wildan Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:40 WIB
Libur Panjang Paskah, Lalin Jalur Puncak Bogor Ramai Lancar
Lalin jalur Puncak, Bogor (Foto: Wildan Hidayat)
A
A
A

BOGOR - Memasuki libur panjang paskah yang diawali dengan peringatan wafatnya Isa Almasih bertepatan libur akhir pekan, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Bogor terpantau ramai lancar pada Jumat (29/3/2024) pagi sekira pukul 09.00 WIB.

Meski demikian, Satlantas Polres Bogor tetap melakukan pemantauan di sejumlah titik jalur rawan kemacetan dengan menyiagakan sejumlah personelnya. Belum ada pemberlakuan rekayasa arus lalin.

Kanit Turjawali Polres Bogor Ipda Adrian mengatakan, personel diterjunkan di sejumlah titik rawan kemacetan seperti di Pasir Angin, Pasar Cisarua dan Megamendung.

Bertepatan dengan libur Paskah dan libur weekend untuk tahun ini Sat lantas tidak memberlakukan rekayasa buka tutup jalur dan ganjil genap. Hal ini dilakukan dari jumlah volume kendaraan yang masih normal.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
