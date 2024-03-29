Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pejambret Nekat Bawa Kabur Mobil Patroli Polisi, Ditinggal di Kemayoran

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:58 WIB
Pejambret Nekat Bawa Kabur Mobil Patroli Polisi, Ditinggal di Kemayoran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa kejahatan jalanan selalu tidak memadang siapa sasaran. Entah apa yang dipikirkan pelaku menjambret mobil patroli polisi sebagai sasaran.

Kapolsek Setiabudi Kompol Firman mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/3/2024) dini hari.

Awalnya, anggota Polsek Setiabudi yang sedang berpatroli mendatangi lokasi setelah melihat adanya kerumunan warga di pinggir jalan.

Firman menjelaskan, awalnya terduga pelaku ini mengendarai motor dan diteriaki oleh pengendara lainnya. Terduga pelaku kemudian diamankan oleh sekuriti setempat.

"Setelah diamankan, terus anggota patroli lewat. Kemudian nanya 'Ada apa ini rame-rame?'. Datanglah ke sekuriti tersebut, kemudian melaporkan ke pawas dan dua orang piket untuk membawa kendaraan terduga pelaku," kata Firman.

Saat itu tidak mengakui, sehingga terjadi cekcok mulut dengan sekuriti. Polisi kemudian membawanya ke mobil patroli untuk diamankan sembari polisi mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Saat itulah, terduga pelaku tersebut melarikan diri dengan membawa mobil patroli polisi.

"Saat dimasukkan ke mobil, mobil memang dalam keadaan menyala. Sopir turun, yang di sebelahnya juga turun, artinya untuk mencari saksi-saksi terkait dengan dugaan penjambretan kan dugaannya penjambretan. Saat melakukan klarifikasi, jadi terduga ini kabur," bebernya.

Hingga saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Mobil patroli polisi ditinggal pelaku yang melarikan diri di daerah Kemayoran. Mobil patroli polisi ini ditinggal di pinggir jalan, sementara pelaku lanjut melarikan diri.

