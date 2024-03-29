Minibus Tertabrak KRL di Cibinong, Polisi: Disebabkan Kurang Rambu-Rambu Peringatan

BOGOR - Sebuah minibus tertabrak KRL Commuter Line di wilayah Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan pertolongan di rumah sakit.

"Kecelakaan ini disebabkan oleh kurangnya rambu-rambu peringatan di sekitar lintasan kereta," kata Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo dalam keterangannya, Jumat (29/3/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Kamis 28 Maret 2024 malam. Dalam kejadian ini, mobil mengalami ringsek cukup parah pada bagian depannya setelah tertemper KRL jurusan Jakarta-Nambo.

"Kerugian sekitar Rp5 juta," tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, satu orang penumpangnya perempuan berinisial LR mengalami luka ringan dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

"Mengalami luka di bagian kepala dan luka di bagian kedua kaki dibawa ke RS," tutupnya.

