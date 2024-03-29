Mondar-mandir Bawa Golok di Jalan Raya Bojong Koneng Bogor, 4 Pria Ditangkap

BOGOR - Polisi mengamankan empat orang di wilayah Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Mereka kedapatan membawa senjata tajam jenis golok dan positif narkoba.

Kapolsek Babakan Madang Kompol Susilo Tri Wibowo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis 28 Maret 2024. Berawal ketika ada laporan masyarakat terdapat mobil yang mencurigakan.

"Aktivitas mencurigakan sebuah mobil yang sering bolak-balik di sekitar Jalan Bojong Koneng," kata Susilo dalam keterangannya, Jumat (29/3/2024).

Dari situ, polisi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan berisikan 4 orang pria berinisial S(36), U (40), D (38) dan H (34). Dalam penggeledahan, ditemukan satu buah golok, tali plastik, dan tercium bau yang mengindikasikan barang terlarang.

"Tes urine juga dilakukan terhadap para pelaku, yang hasilnya menunjukkan bahwa keempatnya positif mengandung ampitamin," ungkapnya.

Selanjutnya, keempat pria itu diserahkan ke Satnarkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan. Polisi pun mengapresiasi masyarakat yang sudah melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

"Terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam menangani kasus ini dan mengimbau masyarakat terus berpartisipasi dalam menjaga keamanan," tutupnya.

(Arief Setyadi )