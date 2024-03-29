Libur Panjang, Begini Situasi di Stasiun Gambir

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional yang jatuh pada Jumat 29 Maret 2024 sebagai hari Wafat Yesus Kristus. Momentum libur panjang akhir pekan ini, tidak menunjukkan kepadatan penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 14.43 WIB, terlihat beberapa adanya kelonggaran bangku yang tidak ditempati oleh para penumpang. Loket penjualan juga menunjukkan antrian panjang oleh dari calon penumpang.

Barang bawaan yang dibawa juga terlihat tersusun rapih yang tidak menganggu pejalan kaki ketika melintas.

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Persero Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyebut, sebanyak 6.534 orang berangkat dari stasiun Gambir hari ini. Ixfan menyebut puncak libur akhir pekan terjadi pada Kamis kemarin.

"Pada 28 Maret itu, 9.322 penumpang, hari ini (Jumat) 6.534, besok (Sabtu) terjadi penurunan sebanyak 2.611 penumpang," kata Ixfan saat dikonfirmasi.

Pihaknya mengimbau agar para penumpang tetap selalu waspada terhadap barang bawaannya. Dia juga menegaskan, selama perjalanan di dalan kereta penumpang tidak diperkenankan untuk merokok.

"Jika kedapatan penumpang yang telah memaksakan diri merokok di dalam kereta akan diturunkan di stasiun pertama kali KA tersebut berhenti," katanya.