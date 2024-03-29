Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Taksi Online yang Peras Penumpang Wanitanya Ditangkap, Keluarga Menangis Histeris

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:21 WIB
Sopir Taksi <i>Online</i> yang Peras Penumpang Wanitanya Ditangkap, Keluarga Menangis Histeris
Sopir taksi online yang peras penumpang wanitanya ditangkap polisi (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat menangkap driver taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpang wanita berinisial C pada Kamis 28 Maret 2024.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat seorang wanita yang diduga ibu pelaku nampak menangis histeris saat pelaku hendak dibawa pihak kepolisian.

Pelaku berinisial M yang sudah terbogol di bagian tangan sempat dipeluk oleh keluarganya. Setelah itu ia pun dituntun pihak kepolisian untuk segera memasuki gedung.

Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, korban membuat laporan di Polda Metro Jaya kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan laporan tersebut, kata Andri, pihaknya bekerja sama dengan grab Indonesia dan berhasil mengamankan oknum driver online berinisial M (30) di area cempaka putih Jakarta Pusat pada Kamis malam.

"Di mana pelaku berinisial M memang diduga melakukan pemerasan terhadap korban, korban dijemput di titik jemput di Mall Neo Soho dan hendak pulang ke tempat tinggalnya di Puri Mansion," ujar Andri Kurniawan saat dikonfirmasi, Jumat, (29/3/2024).

