HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Mengguyur di Jumat Agung, Gereja Katolik Santo Stefanus Tetap Ramai Jemaat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:48 WIB
Hujan Mengguyur di Jumat Agung, Gereja Katolik Santo Stefanus Tetap Ramai Jemaat
Hujan mengguyur di Jumat Agung (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hari ini umat Kristiani merayakan Jumat Agung. Gereja-gereja pun ramai dipadati jemaat untuk beribadah di Jumat Agung ini.

Salah satunya, di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak. Gereja yang memiliki keunikan desain karena mirip dengan Joglo, rumah adat jawa, pun dipadati jemaat yang hendak beribadah di Jumat Agung ini.

Meski daerah Cilandak sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan niat para jemaat untuk beribadah.

Salah satu jemaat di Gereja Santo Stefanus Cilandak, Susilo Meddy Tunggeleng pun rela dari Kota Depok ke daerah Cilandak untuk beribadah.

Gereja tersebut ia pilih lantaran memiliki keunikan desain seperti rumah adat Joglo.

"Nuansa gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak desainnya sangat unik, mirip dengan rumah-rumah Jawa, joglo-joglo gitu," kata Susilo saat ditemui MNC Portal di lokasi, Jumat (29/3/2024).

Susilo mengaku, dalam perjalanan ia sempat melawan derasnya hujan yang mengguyur Cilandak dan sekitarnya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk beribadah.

"Ini sebuah hari raya suci di mana hari Jumat Agung itu kita merenungkan suatu peristiwa kisah kebesaran Tuhan Yesus," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
