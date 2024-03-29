Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Taksi Online Perampas Penumpang Wanitanya Ditangkap, Grab Bersyukur

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:26 WIB
Sopir Taksi <i>Online</i> Perampas Penumpang Wanitanya Ditangkap, Grab Bersyukur
Sopir taksi online yang peras penumpang wanitanya ditangkap polisi (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Grab Indonesia bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk menemukan sopir taksi online pelaku pemerasan penumpang wanita grabcar pada (28/3/2024).

Director Of Operation, Jabodetabek Grab Indonesia, Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya sangat mendukung proses hukum terhadap oknum sopirnya.

"Kami bersyukur bahwa tekhnologi dan prosedur investigasi internal kami dapat membantu pihak kepolisian dalam penangkapan tersangka, Fokus kami tetap pada penumpang dan memastikan kasus terus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya melalui keterangan resminya, Jumat (29/3/2024).

Tyas menjelaskan, pihaknya juga menawarkan pendampingan konseling, transportasi, hingga penjagaan keamanan kepada penumpang.

"Selalu tersedia jika diperlukan," ucapnya.

Sebagai informasi, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat menangkap driver taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpang wanita bernama Cindy pada Kamis 28 Maret 2024.

Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat Akbp Andri Kurniawan mengatakan, korban membuat laporan di Polda Metro Jaya kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
