Polisi Resmi Tutup JLNT Casablanca Mulai Pukul 22.00-04.00 WIB

JAKARTA - Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya resmi menutup jalan layang non tol (JLNT) Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan. Penutupan dilakukan pada malam hari di saat arus lalu lintas mulai landai.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kali evaluasi untuk melakukan penutupan JLNT Casablanca tersebut. Dari hasil evaluasi jalan tersebut mula sepi pada malam hari dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Sehingga pada malam hari ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab khususnya untuk yang melakukan balapan liar. Melihat hal itu kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan lebih baik mulai jam 10 malam sudah kita lakukan penutupan," kata Latif di Polda Metro Jaya, Sabtu (29/3/2024).

Jalan tersebut ditutup mulai pukul 22.00 WIB dan kembali dibuka pad apukul 04.00 WIB di mana pada jam itu masyarakat mulai melakukan aktifitas untuk bekerja. Pentupan dilakukan dengan menggembok jalur agat tidak ada orang yang memaksa masuk.

"Kemarin kita gunakan tutup dengan waterbarrier pun dibuka, malah banyak cairan apa. Lebih baik kita tutup kita kunci, jadi polisi setiap jam 10 ya kita kunci sementara untuk demi keamanan. Jam 4 kita buka kembali," jelasnya.

Dia berharap dengan adanya langkah itu tidak ada lagi pengendara yang ngotot untuk menggunakan jalan tersebut. Dia juga yakin dengan penutupan jalan tersebut tidak akan ada lagi oknum yang menggunakan jalan untuk belap liar.

"Mudah-mudaha orang yang tidak bertanggung jawab dari jam 10 sampa jam 4 itu sudah tidak ada di situ lagi. Karena selalu balap liar di situ," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)