Banjir Sebabkan Kepadatan Lalin di Sekitar Stasiun Tanjung Barat

JAKARTA - Banjir merendam arus lalu lintas sepanjang Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, sedari Jumat sore ini (29/3/2024). Kepadatan lalin mulai terjadi sedari kawasan Poltangan akibat adanya genangan air setinggi betis orang dewasa.

Salah satu warga Lenteng Agung, Arai (25) menyampaikan dirinya tengah berkendara dengan sepeda motornya hendak melintas ke Jalan Lenteng Agung Raya pada sekira pukul 15.30 WIB. Ia mengatakan arus lalin sudah mengalami kepadatan lalin sedari Poltangan hingga menuju Jalan Lenteng Agung Raya.

"Saat saya hendak melintas ke Jalan Lenteng Agung Raya, tumben banget kok jalan macet sedari di Poltangan. Ternyata ada banjir mulai dari JPO dekat Stasiun Tanjung Barat, mulai dari Pom Bensin disitu," jelas Arai saat dihubungi, Jumat (29/3/2024).

Arai menyampaikan banjir di wilayah tersebut memang sering terjadi setiap hujan. Ia pun tidak mengerti sebab musabab dari rutinnya kedatangan banjir tersebut.

"Walaupun hujan deras atau hujan kecil, disitu memang langganan banjir. Entah karena saluran airnya tersumbat atau karena apa, saya juga kurang paham," tutur Arai.

Arai mengatakan tinggi banjir tersebut mencapai sebetis orang dewasa. Ia memperkirakan tinggi banjir hampir mencapai satu meter.

"Banjirnya itu tingginya sekira betis sampai setinggi orang dewasa. Kurang lebih satu meter tinggi banjirnya," katanya.

Lantaran banjir tersebut, Arai menyampaikan arus lalin mengalami kepadatan hingga sepanjang kurang lebih 200 meter.