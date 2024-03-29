Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Status Bendung Katulampa Bogor Naik Jadi Siaga 3

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |19:22 WIB
Status Bendung Katulampa Bogor Naik Jadi Siaga 3
A
A
A

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air itu mencapai 90 sentimeter atau berstatus siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa Kota Bogor Aliyudin mengatakan kenaikan debit air terjadi pukul 19.08 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 60 sentimeter atau masih status siaga 4.

"Ketinggian air 90 sentimeter, status siaga 3," kata Aliyudin dalam keterangannya, Jumat (29/3/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 131.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

"Kondisi cuaca gerimis halus," tutupnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan terjadinya angin kencang. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga malam hari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173610//banjir_di_jakarta-21nA_large.jpg
Banjir Meluas, BPBD Catat 10 RT di Bangka dan Pela Mampang Terendam Imbas Luapan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173600//banjir_di_jakarta-mAOr_large.jpg
Diguyur Hujan, Satu RT di Bangka Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173298//banjir_jakarta-ZjlW_large.jpeg
Jakbar Diguyur Hujan, 2 Ruas Jalan di Joglo Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement