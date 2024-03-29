Terekam CCTV, Paket Hingga Motor Kurir Expedisi Digasak Pencuri Saat Sedang Kerja

JAKARTA - Kejadian apes menimpa kurir ekspedisi ketika sedang mengantar paket ke toko material dan lampu di Perum PTI, Jalan Camar Raya, Mustikajaya, Kota Bekasi, pada Rabu (27/3/2024). Sebab motor yang digunakan sang kurir itu ternyata raib diambil komplotan pencuri.

Salah satu penjaga toko material dan lampu Luis (20) menceritakan, sang kurir langsung masuk ke dalam toko untuk mengantar paket. Namun kunci motornya tidak terbawa atau masih menyantel ketika kurir tersebut memberikan pesanan paket milik toko.

"Tukang paket datang kemungkinan dia buru buru enggak lepas kunci, kemungkinan orang itu (pencuri) sudah ngikutin dari jauh," kata Luis kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).

Saat aksi pencurian itu, pemilik toko sempat bertanya kepada sang kurir, siapa orang yang menduduki sepeda motornya. Namun karena kejadian tersebut begitu singkat, sepeda motor sang kurir langsung di bawa kabur.

"Bos ngomong ke korban, bang itu temannya?, belum kelar ngomong sudah diteriakin maling, sama abang ini langsung dikejar , jadi kejadian sangat singkat banget enggak ada dua detik paling," katanya.