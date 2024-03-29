Korban Longsor di Babakan Madang Bogor Ditemukan Dalam Kondisi Tewas

BOGOR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban longsor yang terjadi di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Korban bernama Anah (65) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Alhamdulillah korban atas nama ibu Anah sudah ditemukan, dalam keadaan meninggal dunia," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani, Jumat (29/3/2024).

Adapun korban ditemukan sekira pukul 16.20 WIB. Lokasinya berada di wilayah Cibinong atau berjarak sekitar 10 kilometer dari titik longsor sebelumnya.

"Korban langsung dibawa ke RSUD Cibinong," tutupnya.

Sebelumnya, Anah sempat hilang usai rumahnya tertimpa longsor di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Minggu 24 Maret 2024. Korban tak kunjung ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian tim SAR gabungan.

Diduga Anah hanyut terbawa derasnya aliran Sungai Cikeas ketika bencana terjadi. Pasalnya rumah Anah berada di bawah tebingan di bibir sungai.

(Awaludin)