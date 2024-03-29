Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berbagi Berkah Ramadhan dengan Komunitas Pemulung dan Dhuafa di Bekasi

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |23:01 WIB
Berbagi Berkah Ramadhan dengan Komunitas Pemulung dan Dhuafa di Bekasi
Pemulung di Bantargebang/Foto: Antara
JAKARTA– Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan juga penuh ampunan.

Menyambut bulan Ramadhan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan penyediaan layanan kesehatan dan hidangan berbuka puasa kepada dhuafa dan kaum yang membutuhkan di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Baznas bersama Akulaku berbagi bersama di Sekolah Kami, yaitu sebuah kelompok belajar informal bagi anak-anak pemulung dan kaum dhuafa yang terletak di kawasan tempat tinggal komunitas pemulung di Kota Bekasi.

Adapun, Sekolah Kami memberikan dukungan pemberdayaan dan pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga pemulung di sekitar dengan memberikan akses pembelajaran dari relawan pengajar.

Kepala Divisi Pengumpulan Badan Baznas RI Argo mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam berbagi kebaikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

ist

Khususnya dalam memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak dari golongan yang kurang mampu.

“Semoga kegiatan ini dapat terus menginspirasi lebih banyak pihak agar dapat terlibat aktif dalam berbagi kebaikan," ujarnya, Jumat (29/3/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Akulaku dan Baznas RI menyalurkan bantuan berupa penyediaan layanan kesehatan serta hidangan berbuka puasa bagi masyarakat sekitar Sekolah Kami yang membutuhkan.

