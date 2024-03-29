Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kecelakaan di GT Halim Utama, Tersangka Anak di Bawah Umur Berhadapan dengan Hukum

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |23:58 WIB
Kasus Kecelakaan di GT Halim Utama, Tersangka Anak di Bawah Umur Berhadapan dengan Hukum
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengemudi truk ugal-ugalan berinisial MI, yang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim Utama ditetapkan sebagai tersangka. Namun, karena karena masih di bawah umur, statusnya bukan tersangka melainkan anak berhadapan dengan hukum.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, lantaran kecelakaan tersebut mengakibatkan luka ringan, pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 311 ayat 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Tetapi dengan situasi saat ini yang menjadi perhatian publik, sehingga kami menanganinya dengan aturan ketentuan yang ada, kita menggunakan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena ini sudah ini (jadi tsk) berarti Anak ini berhadapan dengan hukum,” kata Latif, Jumat (29/3/2024).

Lebih lanjut, Latif menuturkan untuk penanganannya nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Sampai saat ini kami memang tidak melakukan penahanan, karena ini masih anak dibawah umur. Kami nanti akan berkoordinasi dengan Bapas setelah itu kami akan melakukan gelar tindak lanjut yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut,” ucap Latif.

“Kami perlu pendampingan, mungkin nanti dari KPAI juga akan kami mintai untuk bagaimana penanganan kasus ini biar segera terselesaikan,” imbuhnya.

Latif menyebutkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dikarenakan adanya sifat temperamen ketika ditanya.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya masalah keluarga kami hubungi, kemarin kakaknya sudah datang. Memang perilaku anak ini agak temperamen, ditanya pun didampingi kakaknya tidak mau. Tapi kami akan terus berusaha menghubungi karena pihak keluarga yang sudah dihubungi, hanya kakaknya yang datang. Sama anak ini pun tidak diterima. Kami perlu pendampingan, mungkin nanti dari KPAI juga akan kami mintai untuk bagaimana penanganan kasus ini biar segera terselesaikan,” tutur Latif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173344//kecelakaan_di_depok-nd3C_large.jpg
Nahas! Pemotor Wanita Tanpa Identitas Tewas Terlindas Truk di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171748//kecelakaan_lalu_lintas-KLeR_large.jpg
Diduga Ngantuk, Pemotor Kritis Hantam Truk Mogok di Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171518//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-sh39_large.jpg
Pengendara Sepeda Listrik Tewas Usai Terseruduk Mobil di Koja, Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement