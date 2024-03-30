Gempa M5,2 Guncang Pulau Doi Malut, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi berkekuatan Magnituo 5,2 yang mengguncang wilayah Pulau Doi, Maluku Utara, pada Sabtu (30/3/2024) sekira pukul 01.06 WIB, tidak berpotensi tsunami.

"tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

Berdasarkan informasi BMKG, lokasi gempa berada di 2.13 Lintang Utara - 126.96 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.2, 30-Mar-24 01:06:55 WIB, Lok:2.13 LU,126.96 BT (92 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:95 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)