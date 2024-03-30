Tradisi Unik Ramadhan di Tanah Hindustan

INDIA, salah satu negara yang jumlah populasi umat muslimnya sangat banyak, bahkan jumlah umat muslim di India terbesar kedua setelah agama utama yaitu agama Hindu dan juga terbesar ketiga di dunia.

Jumlah populasi umat Islam di India dikutip dari World Population Review, pada akhir tahun 2020 berjumlah 207 juta jiwa, dan diperkirakan akan bertambah hingga 311 juta jiwa pada 2050 yang akan datang. Jumlah ini menyentuh angka yang fantastis dibandingkan dengan jumlah Muslim di Indonesia, hal ini sangatlah wajar dikarenakan India memiliki populasi terbanyak di dunia mencapai 1.4 miliar jiwa.

Masyarakat Muslim India pada umumnya memiliki kebiasaan mirip dengan masyarakat muslim yang ada di Arab dan Mesir. Dapat kita ketahui India memiliki 29 negara bagian dan 7 wilayah persatuan yang dikelompokan ke dalam 5 zona besar. Namun, dari banyaknya jumlah negara bagian tersebut ada beberapa negara bagian yang mayoritas di tempati oleh umat Muslim yang memiliki keunikan dalam menyambut bulan Ramadhan.

Adapun beberapa negara bagian yang banyak di tempati oleh umat Muslim dan beberapa keunikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan di antaranya :

1. Lakshadweep

Merupakan salah satu negara bagian yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar nomor 1 di India dan berada di laut Arab. Pada umumnya penduduk yang tingal di wilayah Lakshadweep memiliki kemiripan dengan masyarakat Muslim yang ada di Malayali yaitu daerah di negara bagian Kerala.

Jumlah penduduk Muslim di Lakshadweep tercatat kurang lebih 62.268 jiwa. Pada negara bagian ini ada beberapa perayaan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, di antara-nya yang sangat terkenal yaitu Bandiya, Kalolsavam (the party of holy month of Ramadhan) berupa perayaan sholawatan dalam menyambut hari Islam seperti Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

2. Jammu dan Kashmir

Jammu dan Kashmir merupakan sebuah wilayah yang terletak berbatasan dengan negara Pakistan dan menjadi wilayah persatuan yang menjadi bagian dari India. Jumlah populasi Muslim yang ada di Kawasan Jammu dan Kashmir dalam sensus yang dilakukan oleh World Population Review berjumlah kurang lebih 8.567.485 jiwa dari 12.541.302 jiwa total keseluruhan pendudukan Jammu dan Kashmir.

Dapat kita ketahui daerah Jammu dan Kashmir merupakan kawasan pegunungan yang pada musim dingin akan ditutupi oleh Salju, dan temperature udara di Jammu dan Kashmir bias mencapai -5 derajat pada musim dingin. Jammu dan Kashmir sendiri memiliki perayaan yang disebut dengan Urs atau Iftar Party pada bulan Ramadhan, perayaan ini biasanya dilakukan dengan cara menukarkan permen dan baju kepada tetangga atau saudara sesama umat Muslim.