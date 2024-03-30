Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seberapa Efektif Pengawasan Ganjil-Genap Pakai E-TLE saat Arus Mudik Lebaran ?

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:10 WIB
Seberapa Efektif Pengawasan Ganjil-Genap Pakai E-TLE saat Arus Mudik Lebaran ?
Ilustrasi Etle (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengungkap efektivitas pengawasan skema rekayasa lalu lintas (lalin) menggunakan Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau kamera tilang elektronik, saat arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri mengatakan, dalam pelaksanaannya, E-TLE akan mengawasi rekayasa lalin selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024, terutama pada skema ganjil-genap nomor kendaraan.

Aan memerinci, para pengendara yang tidak mematuhi aturan, akan ditilang menggunakan E-TLE yang terdapat di Tol Cawang hingga tol arah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Jadi (diawasi) di Cawang, kemudian gerbang tol arah Jabodetabek," kata Aan kepada wartawan dikutip Sabtu, (30/3/2024).

Pengawasan ganjil-genap menggunakan E-TLE menjadi penting, karena skema rekayasa lalin itu akan tetap diterapkan saat arus mudik dan balik, guna mengantisipasi penumpukan jumlah kendaraan.

"Tapi, yang ganjil-genap pasti dilakukan. Karena kalau tidak dibatasi itu, yang hari-hari biasa saja ya yang rekan-rekan lihat, jangankan mudik, mungkin kalau di DKI (Jakarta) kalau enggak dibatasin, kalau keluar semua aduh. (Maka itu) ganjil-genap ini tetap dilakukan," ucapnya.

Penerapan skema ganjil-genap, kata Aan, bukan merupakan opsi akhir saat melihat situasi di lapangan, namun akan diterapkan langsung atau permanen selama masa arus mudik dan balik lebaran 2024.

