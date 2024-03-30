Gempa M3,8 Guncang Sumur Banten, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang Sumur, Banten, Sabtu 30 Maret 2024, pukul 08.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 74 km barat laut Sumur Banten pada koordinat 6.41 Lintang Selatan – 104.96 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.8, 30-Mar-2024 08:37:35WIB, Lok:6.41LS, 104.96BT (74 km BaratLaut SUMUR-BANTEN), Kedalaman:23 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )