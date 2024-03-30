Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PVMBG: Gunung Marapi 150 Kali Meletus sejak Januari hingga Maret 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:07 WIB
PVMBG: Gunung Marapi 150 Kali Meletus sejak Januari hingga Maret 2024
Gunung Marapi (Foto: Wahyu Sikumbang)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Marapi masih terus mengalami erupsi atau letusan. Terakhir letusan terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 pukul 19:39 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Marapi telah meletus sebanyak 150 kali sejak Januari atau awal tahun hingga akhir Maret 2024.

“Sebanyak 150 letusan Gunung Marapi yang pernah tercatat tahun 2024,” tulis PVMBG lewat laman resminya, Sabtu (30/3/2024).

Diketahui, Gunung Marapi terletak di Kabupaten atau Kota Agam, Batusangkar, Sumatera Barat dengan posisi geografis di Latitude -0.381°LU, Longitude 100.473°BT dan memiliki ketinggian 2891 mdpl.

PVMBG telah memberikan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunungapi Marapi dan pendaki, pengunjung, wisatawan diminta tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4.5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunungapi Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Apabila terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

Kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

(Arief Setyadi )

      
