INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Selatan Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:58 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Potensi Terjang Selatan Perairan Indonesia
Gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah selatan perairan Indonesia hingga esok hari, 31 Maret 2024.

Selatan wilayah perairan Indonesia yang berpotensi mengalami gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.5 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudera Hindia Barat Bengkulu, Samudera Hindia Barat Lampung, Samudera Hindia Selatan Banten, Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah.

BMKG menyebutkan, hal ini dipengaruhi adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Timur Laut - Timur dengan kecepatan angin berkisar 6 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Tenggara - Selatan dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Kep. Sangihe, Samudra Hindia Barat Lampung, dan Samudra Hindia Selatan Banten,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (30/3/2024).

Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue - Kepulauan Mentawai, perairan P. Enggano, perairan Bengkulu - barat Lampung, Samudera Hindia Barat Aceh - Kep. Nias, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sunda bagian barat dan selatan.

