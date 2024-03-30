Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Anak Selebgram Dianiaya Pengasuh Hingga Babak Belur, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:53 WIB
Viral Anak Selebgram Dianiaya Pengasuh Hingga Babak Belur, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (30/3/2024), ada berita terkait aksi sadis seorang pengasuh kepada balita berusia 3,5 tahun. Aksi tersebut terekam video CCTV kamar lantai 3, rumah pasangan Aghnia Punjabi dan Reinukky Abidharma, di Perumahan Permata Jingga, Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam rekaman CCTV, penganiayaan secara brutal dilakukan pengasuh kepada balita yang hampir setahun terakhir dirawatnya. Peristiwa ini viral setelah ibu korban yang merupakan seorang selebgram, mengunggah peristiwa tragis yang dialami anaknya.

Akibat kejadian ini, korban langsung mendapat perawatan dan mengalami trauma. Usai mendapat laporan, anggota Polresta Malang Kota langsung ke lokasi kejadian untuk olah TKP, termasuk mengamankan pelaku.

Selain berita tadi, juga ada informasi tentang girl group besutan EM Entertainment, AESPA, yang tengah bersiap untuk merilis karya terbaru mereka. Seperti dikutip Ilgan Sports, AESPA berencana comeback ke panggung hiburan pada bulan Mei mendatang.

Topik Artikel :
Okezone Updates Okezone TV viral
