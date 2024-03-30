Viral Anak Selebgram Dianiaya Pengasuh Hingga Babak Belur, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (30/3/2024), ada berita terkait aksi sadis seorang pengasuh kepada balita berusia 3,5 tahun. Aksi tersebut terekam video CCTV kamar lantai 3, rumah pasangan Aghnia Punjabi dan Reinukky Abidharma, di Perumahan Permata Jingga, Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam rekaman CCTV, penganiayaan secara brutal dilakukan pengasuh kepada balita yang hampir setahun terakhir dirawatnya. Peristiwa ini viral setelah ibu korban yang merupakan seorang selebgram, mengunggah peristiwa tragis yang dialami anaknya.

Akibat kejadian ini, korban langsung mendapat perawatan dan mengalami trauma. Usai mendapat laporan, anggota Polresta Malang Kota langsung ke lokasi kejadian untuk olah TKP, termasuk mengamankan pelaku.

