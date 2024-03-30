Polri Belum Bisa Ungkap Keuntungan Agen TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya belum bisa memerinci keuntungan agen pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 1.047 mahasiswa ke Jerman.

Djuhandhani menjelaskan, harus ada pemeriksaan secara utuh terhadap kelima tersangka kasus tersebut. Sementara, saat ini, baru tiga tersangka yang diperiksa, karena dia lainnya berada di Jerman.

"Untuk keuntungan secara rinci kami belum bisa merinci. Kita tentu saja mencari sebuah pembuktian kepada tersangka yang dua sebagai agen sampai sekarang belum kita dapatkan, belum kita periksa," kata Djuhandhani kepada wartawan, dikutip Sabtu (30/3/2024).