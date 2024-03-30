Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Danrem 174/ATW Beri Motivasi ke Prajurit saat Kunjungi Pos Satgas Yonif 116/GS di Papua: Tetap Fokus!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:57 WIB
Danrem 174/ATW Beri Motivasi ke Prajurit saat Kunjungi Pos Satgas Yonif 116/GS di Papua: Tetap Fokus!
A
A
A

MIMIKA - Komandan Korem (Danrem) 174/ATW Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si, Bersama Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Dedi Dwi Cahyadi, melaksanakan kunjungan ke Pos jajaran Satgas Pam Obvitnas PT, Freeport Indonesia Yonif 116/Garda Samudra di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (30/03/2024).

Kedatangan Danrem 174/ATW disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 116/Garda Samudra Mayor Inf Novi Widyanto S.E., dan para Danpos Jajaran Satgas Yonif 116/Garda Samudra serta seluruh prajurit yang berada di Pos Pos Satgas.

Pada kegiatan Kunjungan ini, Danrem 174/ATW, ingin melihat secara langsung para Prajurit yang melaksanakan tugas guna memastikan kondisi serta mengetahui kendala apa yang sedang dihadapi, "Dalam arahannya"

Danrem 174/ATW menyampaikan agar keberadaan TNI dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Objek Vital Nasional (Pam Obvitnas) harus senantiasa mampu mendeteksi dini indikasi yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah masing-masing Pos, sehingga mampu diatasi dengan efektif dan efisien.

"Anggota harus fokus di lapangan dalam menjalankan tugas pokok dan pengendalian Danpos harus kuat dalam memimpin Pos. Kuasai betul wilayah masing-masing dan cegah dini segala bentuk gejolak yang dapat mengakibatkan kekacauan," ungkap Danrem.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Topik Artikel :
Topik Artikel :
Danrem TNI AL tni
