Breaking News: Ledakan Besar Gegerkan Warga Kota Wisata Cibubur, Diduga dari Gudang Peluru

JAKARTA - Sebuah ledakan tampak di sekira Kota Wisata, Cibubur. Diduga api berasal dari area gudang peluru di wilayah tersebut.

Api pun membumbung tinggi, ledakan terdengar oleh warga dan disampaikan di media sosial X.

Berbagai video dan foto pun disebar.netizen. Mereka pun mengaku mendengar suara ledakan dan gemuruh di sekitar lokasi.

BACA JUGA: Kebakaran Hanguskan 6 Ruangan Spa di Club Deruzzi Resort Dago

"Lagi bukber di rumah sodara, ada suara ledakan dari sekitar jam 18.30an di area Cibubur, Kota Wisata. Sampai jendela getar, dan kaca rumah tetangga Ada yang udah pecah," kata akun X Iris.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Okezone masih meminta keterangan pihak berwenang terkait masalah ini.

(Khafid Mardiyansyah)