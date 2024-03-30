Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Peluru di Kota Wisata Terbakar, Warga Panik Berhamburan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:23 WIB
Gudang Peluru di Kota Wisata Terbakar, Warga Panik Berhamburan
A
A
A

JAKARTA - Beredar informasi soal adanya ledakan gudang senjata. Dalam video tersebut sejumlah masyarakat kabur berhaburan.

Dalam video yang beredar, ledakan besar terjadi hingga membuat api besar. Belum diketahui secara pasti lokasi kejadian peristiwa tersebut.

Pihak kepolisian belum dapat memastikan peristiwa tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi belum mengetahui.

"(Ada peristiwa dakan gudang senjata?) Dimana?," kata Ade saat ditanya MNC Portal, Sabtu (30/3/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
