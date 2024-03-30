Gudang Amunisi Armed Kebakaran Timbulkan Ledakan, Ini Lokasi Kejadiannya

JAKARTA - Gudang munisi Artileri Medan (Armed) terbakar, sejumlah ledakan terdengar hingga ke pemukiman. Hal itu yang menyebabkan pemadam kebakaran (damkar) belum melakukan pemadaman.

"Lagi koordinasi sama pihak armed jadi masih belum berani masuk karena masih banyak ledakan-ledakan peluru itu," kata Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).

Namun Haryanto menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.

"Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana," katanya

