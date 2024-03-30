Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Amunisi Armed Kebakaran Timbulkan Ledakan, Ini Lokasi Kejadiannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:29 WIB
Gudang Amunisi Armed Kebakaran Timbulkan Ledakan, Ini Lokasi Kejadiannya
Ledakan Gudang Amunisi Armed. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gudang munisi Artileri Medan (Armed) terbakar, sejumlah ledakan terdengar hingga ke pemukiman. Hal itu yang menyebabkan pemadam kebakaran (damkar) belum melakukan pemadaman.

"Lagi koordinasi sama pihak armed jadi masih belum berani masuk karena masih banyak ledakan-ledakan peluru itu," kata Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).

BACA JUGA:

Amankan Senjata Organik, Satgas Yonarmed 1 Kostrad Terima Penghargaan Pangdam XVI/Pattimura 

Namun Haryanto menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.

BACA JUGA:

Breaking News: Ledakan Besar Gegerkan Warga Kota Wisata Cibubur, Diduga dari Gudang Peluru 

"Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana," katanya

(Qur'anul Hidayat)

      
