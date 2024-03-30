Kebakaran dan Ledakan Gudang Peluru Armed, Warga: Allahu Akbar!

JAKARTA - Ledakan Gudang munisi Artileri Medan (Armed) membuat warga sekitar geger. Bagaimana tidak, dentuman senjata yang meledak di sana terdengar begitu kencang.

Dari video amatir yang diterima MPI, dentuman senjata yang meledak di gudang peluru itu terdengar begitu besar. Kobaran api dan kepulan asap terljbat begitu jelas meski langit telah gelap.

Warga yang mendokumentasikan gudang peluru itu pun nampak ketakutan. Mereka nampak melafadzkan takbir.

"Allahu Akbar," ujar seorang pria dalam video tersebut dikutip, Sabtu (30/3/2024).

Sementara itu, pemadam kebakaran (damkar) belum turun tangan untuk menjinakan api.