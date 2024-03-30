Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran dan Ledakan Gudang Peluru Armed, Warga: Allahu Akbar!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:35 WIB
Kebakaran dan Ledakan Gudang Peluru Armed, Warga: Allahu Akbar!
Ledakan Gudang Amunisi Armed. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ledakan Gudang munisi Artileri Medan (Armed) membuat warga sekitar geger. Bagaimana tidak, dentuman senjata yang meledak di sana terdengar begitu kencang.

Dari video amatir yang diterima MPI, dentuman senjata yang meledak di gudang peluru itu terdengar begitu besar. Kobaran api dan kepulan asap terljbat begitu jelas meski langit telah gelap.

Warga yang mendokumentasikan gudang peluru itu pun nampak ketakutan. Mereka nampak melafadzkan takbir.

 BACA JUGA:

"Allahu Akbar," ujar seorang pria dalam video tersebut dikutip, Sabtu (30/3/2024).

Sementara itu, pemadam kebakaran (damkar) belum turun tangan untuk menjinakan api.

Halaman:
1 2
      
