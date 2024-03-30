Api Berkobar dari Ledakan Peluru di Perbatasan Bogor-Bekasi

JAKARTA - Api berkobar hebat dari ledakan peluru di Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) di lokasi perbatasan Bogor-Bekasi tepatnya kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (20/3/2024).

Sementara itu, dentuman senjata yang meledak di gudang peluru itu terdengar begitu besar dari rumah-rumah warga. Kobaran api dan kepulan asap terlihat begitu jelas meski langit telah gelap.

Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto mengatakan pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi ledakan. “Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana,” katanya saat dikonfirmasi.

Dia mengaku, pihaknya belum bisa memadamkan api karena masih adanya ledakan di lokasi. “Lagi koordinasi sama pihak armed jadi masih belum berani masuk karena masih banyak ledakan-ledakan peluru itu,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)