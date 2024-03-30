Kebakaran Gudang Peluru Armed, Warga Kota Wisata Dengar Ledakan Belasan Kali

JAKARTA - Gudang Armed di kawasan Ciangsana, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran. Bukan hanya ledakan, warga juga mendengar banyaknya suara ledakan.

Salah satu warga perumahan Kota Wisata, Benjamin mengatakan ledakan itu terdengar hingga radius dua kilometer. Bahkan ledakan didengarnya hingga belasan kali.

"Ledakan terdengar udah belasan kali, rumah saya radius dua kilometer dari kejadian," kata Benjamin, Minggu (30/3/2024).

BACA JUGA:

Api Berkobar dari Ledakan Peluru di Perbatasan Bogor-Bekasi

Benjamin mengatakan ledakan mulai terdengar tak lama setelah azan Maghrib. Hingga berita ini ditayangkan suara ledakan masih terdengar.

"Sebelum setengah tujuh (ledakan terdengar), enggak lama abis buka puasa," ungkap dia.

Ia mengaku belum mendapatkan imbauan apapun terkait evakuasi. "Belum, belum ada kalau di sini imbauan evakuasi," tutupnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) terbakar. Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.

"Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana," katanya saat dikonfirmasi.