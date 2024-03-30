Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran Gudang Peluru Armed, Warga Kota Wisata Dengar Ledakan Belasan Kali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:40 WIB
Kebakaran Gudang Peluru Armed, Warga Kota Wisata Dengar Ledakan Belasan Kali
Ledakan Gudang Amunisi Armed. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gudang Armed di kawasan Ciangsana, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran. Bukan hanya ledakan, warga juga mendengar banyaknya suara ledakan.

Salah satu warga perumahan Kota Wisata, Benjamin mengatakan ledakan itu terdengar hingga radius dua kilometer. Bahkan ledakan didengarnya hingga belasan kali.

"Ledakan terdengar udah belasan kali, rumah saya radius dua kilometer dari kejadian," kata Benjamin, Minggu (30/3/2024).

BACA JUGA:

Api Berkobar dari Ledakan Peluru di Perbatasan Bogor-Bekasi 

Benjamin mengatakan ledakan mulai terdengar tak lama setelah azan Maghrib. Hingga berita ini ditayangkan suara ledakan masih terdengar.

"Sebelum setengah tujuh (ledakan terdengar), enggak lama abis buka puasa," ungkap dia.

Ia mengaku belum mendapatkan imbauan apapun terkait evakuasi. "Belum, belum ada kalau di sini imbauan evakuasi," tutupnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) terbakar. Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.

"Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana," katanya saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175599/viral-o4rf_large.jpg
Fakta-Fakta Ledakan Misterius di Gedung Nucleus Pondok Aren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175547/viral-uJtF_large.jpg
Penampakan Gedung Nucleus di Tangsel Luluh Lantak Usai Meledak Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/338/3171294/ledakan-MgGF_large.jpg
Ledakan Hebat di Pamulang, Satu Orang Tewas Akibat Luka Bakar Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170997/ledakan-xYqZ_large.jpg
Terungkap Penyebab Ledakan Besar yang Hancurkan 20 Rumah di Pamulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169590/ledakan-8VPq_large.jpg
Polisi Sebut Ledakan Dahsyat di Pamulang Akibat Elpiji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169457/ledakan-fMqn_large.jpg
Terungkap Sumber Ledakan Keras di Pamulang yang Melukai 7 Orang dan Merusak Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement