Kebakaran Gudang Peluru: Warga Kota Wisata Dengar Ledakan Belasan Kali, Pertama Terdengar Usai Buka Puasa

JAKARTA - Gudang Armed di kawasan Ciangsana, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran. Bukan hanya ledakan, warga juga mendengar banyaknya suara ledakan.

Salah satu warga perumahan Kota Wisata, Benjamin mengatakan ledakan itu terdengar hingga radius dua kilometer. Bahkan ledakan didengarnya hingga belasan kali.

"Ledakan terdengar udah belasan kali, rumah saya radius dua kilometer dari kejadian," kata Benjamin, Minggu (30/3/2024).

Benjamin mengatakan ledakan mulai terdengar tak lama setelah azan Maghrib. Hingga berita ini ditayangkan suara ledakan masih terdengar.

"Sebelum setengah tujuh (ledakan terdengar), enggak lama abis buka puasa," ungkap dia.